Этот тренинг для тебя если: — ты хочешь начать заниматься самостоятельно, но не знаешь как — не нашел подробных знаний без воды о вокале — чувствуешь проблемы с контролем своего голоса — никогда не пел, но всегда хотелось — у тебя есть полное или частичное музыкальное образование, но хочется новых знаний и практики Каждый день интенсива будет теория, закрепление материала на практике и время для ответов на ваши вопросы. Также мы постепенно изменим психологическое отношение к себе звучащему, чтобы почувствовать по-настоящему, что твой голос — это ты. Ведущая интенсива Сабина Казакова — преподаватель центра и певица.