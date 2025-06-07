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Про событие
Жаркая вечеринка и динамичный микс электронных битов и поп-мелодий. DJ-сет Glukoza наполнен экспериментальными звуковыми решениями и современной визуальной подачей. Сет отражает новый этап в её творчестве, где традиционные элементы уступают место инновационному подходу.
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