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Glukoza х Архитектор

Архитектор, Красная улица, 118

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Жаркая вечеринка и динамичный микс электронных битов и поп-мелодий. DJ-сет Glukoza наполнен экспериментальными звуковыми решениями и современной визуальной подачей. Сет отражает новый этап в её творчестве, где традиционные элементы уступают место инновационному подходу.

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