Жаркая вечеринка и динамичный микс электронных битов и поп-мелодий. DJ-сет Glukoza наполнен экспериментальными звуковыми решениями и современной визуальной подачей. Сет отражает новый этап в её творчестве, где традиционные элементы уступают место инновационному подходу.