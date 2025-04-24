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Freevoice: Стрелка

Nebar, Краснодар, ул. Бабушкина, д. 291/1

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Вечеринки

Про событие

Уникальная хип-хоп встреча. Она пройдёт в два этапа: 1. 24 апреля — Отборочный этап: Все желающие могут стать участниками, отправив свои заявки с инструменталами организаторам. На первом этапе участники смогут выступить на свободном микрофоне, исполняя любые треки без ограничений. Жюри выберет лучших исполнителей, которые получат шанс выступить в финале. 2. 15 мая — Финал: Этот вечер посвящен борьбе за главный приз — общак в размере 10 000 рублей. Участники финала получат заранее подготовленные темы и биты от организаторов, их задача — создать уникальный трек на заданную тему. Только один участник сможет завоевать титул победителя и забрать весь приз. На обоих мероприятиях гостей ожидают: - Крутая атмосфера и правильная музыка. - Dj-сеты, выступления Краснодарских рэперов. - Интересные конкурсы и активности.

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