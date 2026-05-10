Совместно с шеф-поваром и другими участниками приготовишь шедевры французской кухни. — Камамбер гриль с луковым мармеладом и ягодами — Утиная ножка с картофельно-сельдереевым пюре — Крем-брюле с солёной фисташкой Чай и вода входят в стоимость в неограниченном количестве. После мастер-класса ты получишь доступ к книге рецептов от «Вилка События» в Telegram-боте.