Французский вечер
улица Кубанская Набережная, 42
Начало:
Завершение:
4990₽
Возраст 6+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Совместно с шеф-поваром и другими участниками приготовишь шедевры французской кухни. — Камамбер гриль с луковым мармеладом и ягодами — Утиная ножка с картофельно-сельдереевым пюре — Крем-брюле с солёной фисташкой Чай и вода входят в стоимость в неограниченном количестве. После мастер-класса ты получишь доступ к книге рецептов от «Вилка События» в Telegram-боте.
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