ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор сообщества
  1. Краснодар
  2. События

FF x Подиум Xmas Soundcloud Fest

Клуб «Фабрика», Захарова 7/1

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 1300₽
Возраст 0+
Вечеринки

Про событие

Отмечаем рождество вместе! Собираемся на тусовке, где диджей зарядит самыми любимыми треками артистов нового поколения, а большой лайн-ап устроит мощный перформанс с живыми выступлениями и настоящей энергией лайва. Будет громко, ярко и по-праздничному — приходи танцевать и отмечать с организаторами. Line-up: энеми, anhel noah, draculuwra, qquali, p1llw3xxy, saltmer, brokerok, akiraku, erdo, #пустыедуши, hellaheart. Dj: lehkost. Бери с собой оригинал документа, удостоверяющего личность!

Контакты

Телефон

WhatsApp

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Сияние
Сияние
c
по

от 1200₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

1600₽

Вечеринка с бесплатным баром
Вечеринка с бесплатным баром

1490₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста