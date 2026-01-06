Отмечаем рождество вместе! Собираемся на тусовке, где диджей зарядит самыми любимыми треками артистов нового поколения, а большой лайн-ап устроит мощный перформанс с живыми выступлениями и настоящей энергией лайва. Будет громко, ярко и по-праздничному — приходи танцевать и отмечать с организаторами. Line-up: энеми, anhel noah, draculuwra, qquali, p1llw3xxy, saltmer, brokerok, akiraku, erdo, #пустыедуши, hellaheart. Dj: lehkost. Бери с собой оригинал документа, удостоверяющего личность!