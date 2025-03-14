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  1. Краснодар
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FF Party

Фабрика, улица Захарова, 7/1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Весна пришла, а с ней и долгожданное тепло — значит, самое время потусить под поп/рэп. Тебя ждёт вкуснейший лайн-ап, а также чилл-зона с кино, кофе и чаем, бирпонг и конкурс «Лимбо» (приз – 16 настоек). Line-up: LEHKOST ZLOIAZA UFF b2b MEDIKA ODINAEV ANDY BUM KOST DARK DILLER Welcome drink – до 00:00. FC/18+: возьми с собой документы, удостоверяющие личность.

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