Ночь андеграунд-техно от иранского лейбла ETTEFAQ в Подполье. В город возвращается ASHGUN A.T, продюсер и диджей, за чьими рейвами на родине стоит целое культурное движение. Его звук узнаваем, в основе — раскалённый металл industrial hardcore / industrial techno / hard techno. Эта ночь станет культурным мостом между южными техно-сценами, поэтому готовься погружаться в тяжёлый индастриал, мощный кик и густую энергию приближающейся встречи. Специальные гости и поддержка рейва — локальное промо RAWERLY, задающее звучание тяжёлой электроники в Краснодаре на протяжении последних лет.