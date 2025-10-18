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ETTEFAQ

Подполье, Зиповская 5в литер Ц

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от 500₽ до 2500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ночь андеграунд-техно от иранского лейбла ETTEFAQ в Подполье. В город возвращается ASHGUN A.T, продюсер и диджей, за чьими рейвами на родине стоит целое культурное движение. Его звук узнаваем, в основе — раскалённый металл industrial hardcore / industrial techno / hard techno. Эта ночь станет культурным мостом между южными техно-сценами, поэтому готовься погружаться в тяжёлый индастриал, мощный кик и густую энергию приближающейся встречи. Специальные гости и поддержка рейва — локальное промо RAWERLY, задающее звучание тяжёлой электроники в Краснодаре на протяжении последних лет.

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