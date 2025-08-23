На лекции разберёмся: Что такое эмоциональный интеллект и зачем его развивать. Чем отличаются эмоции от чувств, что такое настроение и аффект Для чего нам нужны эмоции и как они функционируют в норме. Нужно ли эмоции контролировать. Для кого это? — если испытываешь сложности с пониманием своих эмоциональных переживаний; — если убеждён, что эмоции надо контролировать и не позволять им захватывать разум; — если удивляешься сильным эмоциональным реакциям других людей; — если иногда не позволяешь себе плакать / злиться / громко смеяться, а потом чувствуешь себя не очень. Лекцию ведёт Лариса Бурлаченко — когнитивно-поведенческий психотерапевт, член международной ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, преподаватель психологии.