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  1. Краснодар
  2. События

ЭлектроСборка

Фабрика, Захарова 7/1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

На фирменной вечеринке от Сборки выступят действующие лица электро сцены города Краснодара. В эту ночь Фабрика погрузится в дерзкие ломаные ритмы и мощную энергию, где каждый желающий сможет спрятаться за маской темной эстетики и раствориться в электронном саунде. Там, где лица растворяются в темноте — правила теряют силу. Denis Newset B2b Karma medika B2b Andy Bliss dancenoise rikruban trener sid • Фото Зона С Зеркалами • Зона Отдыха • Барная Зона • Чайная Зона • Дворик

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