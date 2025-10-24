На фирменной вечеринке от Сборки выступят действующие лица электро сцены города Краснодара. В эту ночь Фабрика погрузится в дерзкие ломаные ритмы и мощную энергию, где каждый желающий сможет спрятаться за маской темной эстетики и раствориться в электронном саунде. Там, где лица растворяются в темноте — правила теряют силу. Denis Newset B2b Karma medika B2b Andy Bliss dancenoise rikruban trener sid • Фото Зона С Зеркалами • Зона Отдыха • Барная Зона • Чайная Зона • Дворик