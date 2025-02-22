Готовься к андеграунду, который разнесёт твою черепушку! Во-первых, приезжает Madi! Да-да, та самая, которая заставляет танцпол дрожать под ногами. Во-вторых, танцпол будет преображён с помощью 3D мэпинга прорезающий пространство нестандартными формами. И в-третьих, за пультом будут ребята от ЭлектроСборки, которые знают толк в настоящем звуке, от которого снесет крышу даже у самых матерых электропанков. Так что, запасайся энергией, приходи с друзьями и готовься к безумной ночи! Танцевать обязательно. Сидеть можно только на полу — стульев нет, мы не в ресторане! Madi (Мск) Corps Trener Beretta Denis Newset Konspekt b2b Zwezdkina