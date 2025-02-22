ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Краснодар
  2. События

Электросборка 1 год

Фабрика, ул. Захарова, 7/1

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Готовься к андеграунду, который разнесёт твою черепушку! Во-первых, приезжает Madi! Да-да, та самая, которая заставляет танцпол дрожать под ногами. Во-вторых, танцпол будет преображён с помощью 3D мэпинга прорезающий пространство нестандартными формами. И в-третьих, за пультом будут ребята от ЭлектроСборки, которые знают толк в настоящем звуке, от которого снесет крышу даже у самых матерых электропанков. Так что, запасайся энергией, приходи с друзьями и готовься к безумной ночи! Танцевать обязательно. Сидеть можно только на полу — стульев нет, мы не в ресторане! Madi (Мск) Corps Trener Beretta Denis Newset Konspekt b2b Zwezdkina

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Сияние
Сияние
c
по

от 1200₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

1600₽

Вечеринка с бесплатным баром
Вечеринка с бесплатным баром

1490₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста