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допуск х метро w/ Денис Костицын

Метро, Красная улица, 72/1

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Завершение:

от 900₽ до 1700₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В этот раз привозят диджея, продюсера, резидента ARMA17 — Дениса Костицына. За 6 лет он прошёл путь от локальных вечеринок ABCD в Ижевске, до выступлений в культовых клубах Mutabor, Gazgolder, Blank, и фестивалях страны, Outline, Signal, Gate. Сегодня Денис — одна из самых заметных фигур на электронной сцене Москвы, постоянный гость знаковых столичных вечеринок и ключевое имя в современном диджеинге. Denis Kostitsyn Matt Newset German Tabacoo Kotowicz

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