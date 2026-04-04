В этот раз привозят диджея, продюсера, резидента ARMA17 — Дениса Костицына. За 6 лет он прошёл путь от локальных вечеринок ABCD в Ижевске, до выступлений в культовых клубах Mutabor, Gazgolder, Blank, и фестивалях страны, Outline, Signal, Gate. Сегодня Денис — одна из самых заметных фигур на электронной сцене Москвы, постоянный гость знаковых столичных вечеринок и ключевое имя в современном диджеинге. Denis Kostitsyn Matt Newset German Tabacoo Kotowicz