Bassline, Drum & Bass, Garage, Bass House — именно так звучит британский андеграунд, пропитанный любовью к ломаным битам и плотным басовым линиям. Приготовься к ночи, полной мощных ритмов и музыкальных вибраций! Line-up: – IVAN KALUGIN – PINKI – DANCENOISE – ANDY BUM – EJEN