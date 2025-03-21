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Bassline, Drum & Bass, Garage, Bass House — именно так звучит британский андеграунд, пропитанный любовью к ломаным битам и плотным басовым линиям. Приготовься к ночи, полной мощных ритмов и музыкальных вибраций! Line-up: – IVAN KALUGIN – PINKI – DANCENOISE – ANDY BUM – EJEN
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