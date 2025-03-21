ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Краснодар
  2. События

Davlenie

Фабрика, ул. Захарова, 7/1

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 700₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Bassline, Drum & Bass, Garage, Bass House — именно так звучит британский андеграунд, пропитанный любовью к ломаным битам и плотным басовым линиям. Приготовься к ночи, полной мощных ритмов и музыкальных вибраций! Line-up: – IVAN KALUGIN – PINKI – DANCENOISE – ANDY BUM – EJEN

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Сияние
Сияние
c
по

от 1200₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

1600₽

Вечеринка с бесплатным баром
Вечеринка с бесплатным баром

1490₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста