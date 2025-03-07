ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Краснодар
  2. События

Cute Partry + Secret Guest

LU, Краснодар, ул. Рашпилевская 106

Начало:

Завершение:

от 490₽ до 1290₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Всемирный женский день в LU, это будет легендарно! — Что тебя ждет? • Самая стильная локация города. • Лайн-ап только из девушек, многих привезем из других городов. • Welcome Drinks. • Танцевальные перфомансы. • Вся локация будет украшена тематическим декором. • Интерактивные зоны: Streetwear corner и фото-будка, в которой ты сможешь сделать фотографии прямо на вечеринке и унести с собой памятные полароид-кадры! + Подарки от партнеров вечеринки — МТС Юрент! — Live: xtrace / edd curly / jelato / квестик / dope money + мс: валюта. — Line up: edssa / nicky / gorikvas / dishel / kruglova / teena. Организаторы ввели в продажу всего 400 онлайн билетов, успевай, sold-out будет очень быстро!

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Сияние
Сияние
c
по

от 1200₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

1600₽

Вечеринка с бесплатным баром
Вечеринка с бесплатным баром

1490₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста