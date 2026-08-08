Кинокнижный клуб на кинопросмотр легендарного «Чикаго», чтоб вместе насладиться непростой и скандальной историей Рокси Харт и Вэлмы Келли. Структура фильма подчинена джазовой логике — ритму, импровизации, повтору, резкой смене интонаций и постоянной игре с ожиданиями зрителя. А ещё там невероятный Ричард Гир, который определённо стоит твоего внимания. После просмотра обсудят: — как мюзикл соединяет сразу несколько языков (газетную хронику, судебную риторику, исповедь, рекламный слоган, эстрадный номер и криминальную сенсацию)? — почему героини говорят о насилии языком шоу? — для чего адвокат превращает факты в выгодный сюжет? — почему публика готова простить преступление, но не готова простить скуку? А ещё разберутся, почему «Чикаго» стал легендой в мире искусства. Ведущая вечера филолог и руководитель сети книжных клубов для взрослых и детей Анастасия Чернова. Стоимость включает чай/кофе/фрукты.