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«Чикаго» весь этот джаз

Спутник, улица Архитектора Ишунина, 2

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Завершение:

1575₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Кинокнижный клуб на кинопросмотр легендарного «Чикаго», чтоб вместе насладиться непростой и скандальной историей Рокси Харт и Вэлмы Келли. Структура фильма подчинена джазовой логике — ритму, импровизации, повтору, резкой смене интонаций и постоянной игре с ожиданиями зрителя. А ещё там невероятный Ричард Гир, который определённо стоит твоего внимания. После просмотра обсудят: — как мюзикл соединяет сразу несколько языков (газетную хронику, судебную риторику, исповедь, рекламный слоган, эстрадный номер и криминальную сенсацию)? — почему героини говорят о насилии языком шоу? — для чего адвокат превращает факты в выгодный сюжет? — почему публика готова простить преступление, но не готова простить скуку? А ещё разберутся, почему «Чикаго» стал легендой в мире искусства. Ведущая вечера филолог и руководитель сети книжных клубов для взрослых и детей Анастасия Чернова. Стоимость включает чай/кофе/фрукты.

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