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  1. Краснодар
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Bryz (Ro) x Minimalistica

VinZavod, Мира 38/1

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Новая страница истории проекта «Minimalistica» открывается привозом одного из ведущих минимал продюсеров современности - Bryz. Десятки релизов, как цифровых так и виниловых, сотни выступлений на лучших андеграунд площадках мира в совокупности с днем рождения одного из вдохновителей проекта - Afets привели к логичному итогу - вечеринке 31 октября в Краснодаре. Это будет минималистично, дорого и со вкусом!

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