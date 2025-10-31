Новая страница истории проекта «Minimalistica» открывается привозом одного из ведущих минимал продюсеров современности - Bryz. Десятки релизов, как цифровых так и виниловых, сотни выступлений на лучших андеграунд площадках мира в совокупности с днем рождения одного из вдохновителей проекта - Afets привели к логичному итогу - вечеринке 31 октября в Краснодаре. Это будет минималистично, дорого и со вкусом!