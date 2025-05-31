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  1. Краснодар
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Brat summer party

улица Чапаева, 87

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650₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка в тематике brat, где ты будешь проводить время на танцполе под billie eilish , charli хсх, the weeknd, lady gaga, girl in red и кучу других мега крутых исполнителей!) Также будут розыгрыш тату, подарки, веселая и дружная атмфосфера.

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