Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Еще больше Charli, свободный дресс-код и полный отрыв на новой площадке. Приготовься к новой главе! Места ограничены, поэтому не медли с покупкой билетов. Важно: строго 18+! Готовься к ночи, которая превзойдет все ожидания – с полным отрывом и свободным дресс-кодом!
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