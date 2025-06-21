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brat 2.0

Фабрика, улица Захарова, 7/1

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Завершение:

от 1000₽ до 1600₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Еще больше Charli, свободный дресс-код и полный отрыв на новой площадке. Приготовься к новой главе! Места ограничены, поэтому не медли с покупкой билетов. Важно: строго 18+! Готовься к ночи, которая превзойдет все ожидания – с полным отрывом и свободным дресс-кодом!

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