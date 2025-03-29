Blvck Cvrnvge – музыкальный проект из Санкт-Петербурга, известный своим звучанием, где мрачный Witch House переплетается с мощными танцевальными грувами и элементами EDM. Line-up: – BLVCK CVRNVGE – KALUGIN – STEREO CROSS – MEDIKA – PIXELBOB – CAT GRAY EYES FC/DC/18+.