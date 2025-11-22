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Birthday Party & 2hug + Secret Guest

Мишкин Мишкин, ул. Лаперуза 3

Начало:

Завершение:

550₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Что тебя ждёт: • Полноценное Клаб-шоу От Самого Свежего Игрока Индустрии — 2hug • Выступление Секретного Гостя • Welcome Drinks Каждому Пришедшему • День Рождения У Нас, А Подарки Дарим Вам: 1000 Презентов Для Посетителей Вечеринки! • Картинг Прямо В Клубе! • Шоу-кейс, Ставший Легендой: — За Пультом: Gorikvas / Lilolendis / Edssa / Leeya — Танцоры С Команды Tshnkva — Мс: Валюта + Lil Thug

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