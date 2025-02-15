ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Краснодар
  2. События

Balagan | Valentie's day

улица Красных Партизан, 491

Начало:

Завершение:

от 299₽ до 1999₽
Возраст 12+
Вечеринки

Про событие

Приходи вместе со своей второй половинкой, а если ты одинок, то мероприятие станет отличным шансом изменить это. Для тебя приготовили: • быстрые свидания. • анонимные валентинки. • «найди свою вторую половинку». • розыгрыши и призы. Line up: dj carnal | dj dope money. mc vertinskiy | mc kvoni | mc skynni. Artist: dd botex & unkorvus | saltmer | opgkitty.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Сияние
Сияние
c
по

от 1200₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

1600₽

Вечеринка с бесплатным баром
Вечеринка с бесплатным баром

1490₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста