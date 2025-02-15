Возраст 12+
Вечеринки
Про событие
Приходи вместе со своей второй половинкой, а если ты одинок, то мероприятие станет отличным шансом изменить это. Для тебя приготовили: • быстрые свидания. • анонимные валентинки. • «найди свою вторую половинку». • розыгрыши и призы. Line up: dj carnal | dj dope money. mc vertinskiy | mc kvoni | mc skynni. Artist: dd botex & unkorvus | saltmer | opgkitty.
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