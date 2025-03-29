Что может быть интереснее и фантастичнее в этот жаркий Краснодарский вечер, чем съемки настоящего голливудского фильма, где каждый из гостей перевоплотится в звезду мирового масштаба. Тебя будет ждать: — Фотозона с Джейсоном Стэтханом / Леонардо ДиКаприо. — Поп-корн, чтобы отдыхать на прекрасной терассе! — Хлопушка-нумератор. — Оскар каждому желающему почувствовать себя победителей премии. — Кинодорожка для фотозоны, чтобы каждый прочувствовал себя звездой!