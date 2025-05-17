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Balagan: birthday party

Барный союз Краснодар, Красная 70

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Завершение:

от 319₽ до 599₽
Возраст 14+
Вечеринки

Про событие

Пространству исполняется 3 года! Тебя будет ждать большая площадка, наполненная светом и звуком для полного погружения в праздник с браслетами «знакомлюсь/не знакомлюсь» и жарким лайн-апом. Line up: Dj Carnal | Dj Dope Money | Dj Dame Mc Vertinskiy | Mc Kvoni | Mc Skinnyn Artist: Xtrace | Costymer | Jelato | Saltmer | Slazy2k | Dd Botex.

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