Пространству исполняется 3 года! Тебя будет ждать большая площадка, наполненная светом и звуком для полного погружения в праздник с браслетами «знакомлюсь/не знакомлюсь» и жарким лайн-апом. Line up: Dj Carnal | Dj Dope Money | Dj Dame Mc Vertinskiy | Mc Kvoni | Mc Skinnyn Artist: Xtrace | Costymer | Jelato | Saltmer | Slazy2k | Dd Botex.