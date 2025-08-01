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Artro #39 x 01.08 x Небесный Сад

Небесный Сад, ул. Красная, 72

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Завершение:

от 1000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Следующая вечеринка «Play To Play» в Краснодаре - особенная, ведь на ней будет праздновать свой день рождения создатель проекта и идейный вдохновитель - Artro! Празднование состоится 01 августа (пятница), на летней террасе «Небесный Сад» Лайн Ап - всех уместить не смогли, потому будет сумасшедшая б2б ночь: F.A.R, Morelly, S.Samo, Sultan, Aquin, Anastas Karikh, Afets, Muerta, Molly, I Want To Sleep, Jawanu, Lutzko, Memetov, Sander

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