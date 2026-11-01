Премьерный показ одного из самых обсуждаемых и ожидаемых фильмов 2026 года от режиссёров-новаторов Нэйтана Филдера («Репетиция») и Ланса Оппенгейма («Прайм-тайм») Увидеть всё / you can see everything — портрет основательницы скандально известного стартапа Theranos Элизабет Холмс, исполненный на стыке документалистики и художественного кино. Фильм представит и обсудит киновед, автор тгк «кира пишет» Кира Кац. Элизабет Холмс была одной из самых молодых миллиардерш мира, пока её компания не оказалась в центре крупнейшего мошеннического скандала в истории Кремниевой долины. Потеряв всё своё состояние и получив тюремный срок, за месяц до заключения она приглашает в свой дом съёмочную группу во главе с комиком-авангардистом. Но по мере того как границы между правдой и ложью начинают стираться, камерный портрет загадочной аферистки превращается в головокружительное трёхлетнее путешествие в бездну. На английском языке с русскими субтитрами.