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Арт: Увидеть всё

КАРО
улица Володи Головатого, 313

Начало:

Завершение:

1100₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Премьерный показ одного из самых обсуждаемых и ожидаемых фильмов 2026 года от режиссёров-новаторов Нэйтана Филдера («Репетиция») и Ланса Оппенгейма («Прайм-тайм») Увидеть всё / you can see everything — портрет основательницы скандально известного стартапа Theranos Элизабет Холмс, исполненный на стыке документалистики и художественного кино. Фильм представит и обсудит киновед, автор тгк «кира пишет» Кира Кац. Элизабет Холмс была одной из самых молодых миллиардерш мира, пока её компания не оказалась в центре крупнейшего мошеннического скандала в истории Кремниевой долины. Потеряв всё своё состояние и получив тюремный срок, за месяц до заключения она приглашает в свой дом съёмочную группу во главе с комиком-авангардистом. Но по мере того как границы между правдой и ложью начинают стираться, камерный портрет загадочной аферистки превращается в головокружительное трёхлетнее путешествие в бездну. На английском языке с русскими субтитрами.

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