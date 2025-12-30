Возраст 14+
Вечеринки
Про событие
Заверши уходящий год на яркой и душевной вечеринке! Соберись с друзьями 30 декабря, чтобы насладиться отличной музыкой, танцами и праздничной атмосферой. На вечеринке будут созданы все условия для незабываемого отдыха и новых знакомств. Приходи, чтобы зарядиться позитивом и весело встретить приближающиеся праздники!
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