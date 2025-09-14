ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Краснодар
  2. События

After Party

Sgt. Pepper’s Bar, ул. Чапаева, 94

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1000₽
Возраст 16+
Вечеринки

Про событие

Самый танцевательный плей-лист, специальные коктейли, тусовка со старыми и новыми знакомыми. В программе: Конкурсы от ведущих; 4 эксклюзивных коктейля (Печенька, Ута, Винтер и Фандом Балкон); Зажигательный плейлист; Танцы; Хорошее настроение!

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Сияние
Сияние
c
по

от 1200₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

1600₽

Вечеринка с бесплатным баром
Вечеринка с бесплатным баром

1490₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста