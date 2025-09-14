Возраст 16+
Вечеринки
Про событие
Самый танцевательный плей-лист, специальные коктейли, тусовка со старыми и новыми знакомыми. В программе: Конкурсы от ведущих; 4 эксклюзивных коктейля (Печенька, Ута, Винтер и Фандом Балкон); Зажигательный плейлист; Танцы; Хорошее настроение!
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