ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Краснодар
  2. События

Абрабада Psychoactive Hip-hop

Сидрерия Батя, ул. Мира, 54

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка с достойными деятелями Хип-Хоп Культуры! Абрабада - мистический персонаж, уникально вплетающий свои психоактивные узоры из смыслов в классическое хип-хоп звучание. Kluchs Family - яркие и жёсткие представители уличных теней с охапкой ключей от всех подземных дверей! Танцевальную ночную часть составляют артисты лейбла электронной музыки Точка Сборки! Можно будет в щепочки разнестись по танцполу в ритме Breaks / Garage / Acid ghetto при участии секретного гостя.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Сияние
Сияние
c
по

от 1200₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

1600₽

Вечеринка с бесплатным баром
Вечеринка с бесплатным баром

1490₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста