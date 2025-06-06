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Вечеринки
Про событие
Вечеринка с достойными деятелями Хип-Хоп Культуры! Абрабада - мистический персонаж, уникально вплетающий свои психоактивные узоры из смыслов в классическое хип-хоп звучание. Kluchs Family - яркие и жёсткие представители уличных теней с охапкой ключей от всех подземных дверей! Танцевальную ночную часть составляют артисты лейбла электронной музыки Точка Сборки! Можно будет в щепочки разнестись по танцполу в ритме Breaks / Garage / Acid ghetto при участии секретного гостя.
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