Устрой себе и своим близким вечер, наполненный нежностью, изыском и лучшим розе. Розовые вина — это не просто промежуточный стиль между красными и белыми, а целая палитра вкусов и эмоций. От нежных, как лепестки роз, Provence Rose до ягодных и насыщенных Tavel — каждое вино раскрывает свою историю, характер и настроение. Секрет розе кроется в деталях: какой сорт винограда используется, сколько времени вино контактирует с кожицей, выдерживается ли оно. Разные регионы, стили и технологии рождают десятки оттенков вкуса — от хрустящей свежести цитрусов до шелковистой текстуры красных ягод.