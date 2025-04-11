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50 оттенков розе

Винология Бар и Школа, Краснодар, Бабушкина 295

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Устрой себе и своим близким вечер, наполненный нежностью, изыском и лучшим розе. Розовые вина — это не просто промежуточный стиль между красными и белыми, а целая палитра вкусов и эмоций. От нежных, как лепестки роз, Provence Rose до ягодных и насыщенных Tavel — каждое вино раскрывает свою историю, характер и настроение. Секрет розе кроется в деталях: какой сорт винограда используется, сколько времени вино контактирует с кожицей, выдерживается ли оно. Разные регионы, стили и технологии рождают десятки оттенков вкуса — от хрустящей свежести цитрусов до шелковистой текстуры красных ягод.

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