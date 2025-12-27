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2k17 Tour

Sgt. Pepper's Bar, ул. Чапаева, 94

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1100₽
Возраст 16+
Вечеринки

Про событие

Это не просто ночной движ, а настоящая машина времени в лучшие годы твоей юности! В этот вечер тебя ждут: • Те самые треки из 2k17 от ZEF • специальные розыгрыши от организаторов и партнёров • Яркая шоу программа от лейбла Brotherhood Music Надевай свой топовый шмот, бери с собой хайповую тян и залетай на самый масштабный 2k17 tour в истории!

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