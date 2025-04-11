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  1. Краснодар
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22 Level

Тайное место на берегу Кубани

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1200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка, как в фильме «Project X», на котором все смогут отдохнуть и незабываемо провести вечер. Грандиозное событие в честь именинника Дани и презентации новой команды и секретного проекта. Повод: чествование Дани и unveiling нового проекта. Локация: - Простор 450 кв.м., полное чистой атмосферы. - Панорамный вид на набережную Кубани. - Бассейн и сауна, не забудьте взять купальники и плавки. - Стильная подсветка и зоны для фотографий. Фишки: - Фирменный пунш и закуски, чтобы не остаться голодными. - Челленджи, клипы и рилсы для задорного настроения. - Увлекательный розыгрыш с призами. - Захватывающий бирпонг. Приходи, будет весело! За билетами обращайся к организатору по кнопке «Купить билет». Адрес проведения мероприятия будет известен позже.

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