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  1. Кемерово
  2. События

[отменено] Заточка

Эфир, бульвар Строителей, 54А

Начало:

Завершение:

от 2400₽ до 8000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Внимание: концерт перенесён на неопределённую дату. «Заточка» — сатиричные песни вроде про нашу действительность, но вдруг невероятно уместные в кантри-эстетике. Группа готова представить свой новый альбом. Они намерены оглушить тебя новыми песнями, добавить огонька хитами, заставить срываться в бешеный пляс и удивить музыкальными сюрпризами.

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