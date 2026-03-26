ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Юбилейный концерт студии «Семь»

Гриль-бар 42, проспект Ленина, 90/2

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Пять лет музыки, людей, концертов и историй, прожитых вместе.

Репетиции идут полным ходом, ученики оттачивают свои номера, а преподаватели собирают программу, которая точно запомнится.

Тебя ждут музыка, подарки и атмосфера настоящего праздника!

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Квартет Андрея Константинова
Квартет Андрея Константинова

от 1000₽

Квартирник
Квартирник

900₽

Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА
Выбор редакции
Открытие фестиваля. ПЕЛЕНА

от 2700₽

Хейтерс (Haters)
Хейтерс (Haters)

Бесплатно

7 район
7 район

Бесплатно

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста