Пять лет музыки, людей, концертов и историй, прожитых вместе.

Репетиции идут полным ходом, ученики оттачивают свои номера, а преподаватели собирают программу, которая точно запомнится.

Тебя ждут музыка, подарки и атмосфера настоящего праздника!