Пять лет музыки, людей, концертов и историй, прожитых вместе.
Репетиции идут полным ходом, ученики оттачивают свои номера, а преподаватели собирают программу, которая точно запомнится.
Тебя ждут музыка, подарки и атмосфера настоящего праздника!
Пять лет музыки, людей, концертов и историй, прожитых вместе.
Репетиции идут полным ходом, ученики оттачивают свои номера, а преподаватели собирают программу, которая точно запомнится.
Тебя ждут музыка, подарки и атмосфера настоящего праздника!
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на вечер или человека
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