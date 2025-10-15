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Xolidayboy — это яркий эпатажный музыкант, который ломает стереотипы и создаёт новый уникальный звук. Тебя ждёт шоу, которое захватит с первой ноты и зарядит энергией. Такое может подарить только Xolidayboy. Его концерты — это всегда максимальная отдача и безудержный драйв.
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