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Whole lotta swag

Эфир, бульвар Строителей, 54А

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 3200₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Приготовься к нереальной энергии и заряду чистейшего свэга. На концерте тебя ждёт полноценное погружение в уникальный мир артиста, который диктует новые правила игры в индустрии, объединяя миллионы фанатов по всему миру своим уникальным стилем, неподражаемой харизмой и бескомпромиссным звучанием.

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