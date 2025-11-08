Приготовься к нереальной энергии и заряду чистейшего свэга. На концерте тебя ждёт полноценное погружение в уникальный мир артиста, который диктует новые правила игры в индустрии, объединяя миллионы фанатов по всему миру своим уникальным стилем, неподражаемой харизмой и бескомпромиссным звучанием.