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  1. Кемерово
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Взрослый StandUp

Наследие, Октябрьский проспект, 28

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Комики будут делится своим жизненным опытом. На разные , взрослые темы. Дети, быт, семейная жизнь, зависимости и всё, с чем люди сталкиваются ежедневно. Осознанные темы от опытных комиков Кемерова. Всё то, что беспокоит ребят они расскажут через юмор и свои наблюдения.

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