Комики будут делится своим жизненным опытом. На разные , взрослые темы. Дети, быт, семейная жизнь, зависимости и всё, с чем люди сталкиваются ежедневно. Осознанные темы от опытных комиков Кемерова. Всё то, что беспокоит ребят они расскажут через юмор и свои наблюдения.