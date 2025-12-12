Возраст 18+
Стендап
Про событие
Комики будут делится своим жизненным опытом. На разные , взрослые темы. Дети, быт, семейная жизнь, зависимости и всё, с чем люди сталкиваются ежедневно. Осознанные темы от опытных комиков Кемерова. Всё то, что беспокоит ребят они расскажут через юмор и свои наблюдения.
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