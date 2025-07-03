Тёплый «лисий» концерт в ламповой обстановке от одного из самых лиричных и чувственных исполнителей. Vspak исполнит главные хиты и презентует альбом «Терапия». В перерывах между песнями будет читать собственную поэзию из нового сборника стихов. Каждый Лис получит лучи внимания, поддержку и возможность спеть с исполнителем свои любимые треки. Запуск по билетам “VIP” и автограф сессия с 16:00 до 17:00 Запуск по билетам “Стандарт” с 17:30 Концерт с 18:00 до 20:00