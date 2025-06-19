ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Кемерово
  2. События

Воспоминание о будущем

Кузбасский центр искусств, Советский проспект, 40

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Магический концерт-спектакль на грани иллюзии, философии и живой музыки. Это не просто шоу, это размышления. Это история о том, как человек может вспомнить себя – не вчерашнего, а завтрашнего. Ведь, возможно, всё самое важное в нашей жизни уже случилось… в будущем. Исполнители: — Евгений Попов — гитарист-виртуоз — Алексей Мариненко — мастер клавишных инструментов, перкуссии и электронной музыки — Сергей Салтымаков — конферансье-иллюзионист Фокусы в этот вечер станут не просто трюками, а символами внутренних состояний: детства, случайности, ценности, веры и стремления к высшему. Каждый номер сопровождается живой музыкой — от импровизационного джаза до атмосферной электроники и эмоционального гитарного драйва.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Инсталляция. SPHERE3 II (СФЕРА3 II) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. SPHERE3 II (СФЕРА3 II) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. Semantic Failure (Сбой Смысла) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. Semantic Failure (Сбой Смысла) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. The Dot (Точка) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. The Dot (Точка) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. Chaos (Хаос) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. Chaos (Хаос) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
c
по

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста