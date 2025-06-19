Магический концерт-спектакль на грани иллюзии, философии и живой музыки. Это не просто шоу, это размышления. Это история о том, как человек может вспомнить себя – не вчерашнего, а завтрашнего. Ведь, возможно, всё самое важное в нашей жизни уже случилось… в будущем. Исполнители: — Евгений Попов — гитарист-виртуоз — Алексей Мариненко — мастер клавишных инструментов, перкуссии и электронной музыки — Сергей Салтымаков — конферансье-иллюзионист Фокусы в этот вечер станут не просто трюками, а символами внутренних состояний: детства, случайности, ценности, веры и стремления к высшему. Каждый номер сопровождается живой музыкой — от импровизационного джаза до атмосферной электроники и эмоционального гитарного драйва.