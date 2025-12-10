У микрофона голос, уносящий в мир за столик пафосного джазового клуба. А что если использовать голос как инструмент? То получится новый эффект в джазе. А что если импровизировать голосом? То это новый ритм, новая волна, новая искра вдохновения. В программе джазовые стандарты G. Warren, D. Gillespie, M. Davis, J. V. Husen, C. Porter. Сбор гостей в 19:00, начало в 19:30.