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Вечер вокального джаза

Holfbrau, бульвар Строителей, 54А

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Завершение:

1000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

У микрофона голос, уносящий в мир за столик пафосного джазового клуба. А что если использовать голос как инструмент? То получится новый эффект в джазе. А что если импровизировать голосом? То это новый ритм, новая волна, новая искра вдохновения. В программе джазовые стандарты G. Warren, D. Gillespie, M. Davis, J. V. Husen, C. Porter. Сбор гостей в 19:00, начало в 19:30.

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