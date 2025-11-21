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  1. Кемерово
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Вечер магии

Код театра
Весенняя улица, 16

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное

Про событие

Фокусник Владимир Ферт приглашает взрослых (и только взрослых!) на вечер магии, где границы реальности размываются. Тебя ждёт: — Смелые, изящные и немного дерзкие фокусы – только для взрослой аудитории. — Близкий контакт – магия рождается буквально у тебя на глазах, а иногда и в твоих руках. — Игра с подсознанием – попробуй чтение мыслей, телекинез и другие загадочные эксперименты. Формат для взрослых — здесь будет магия с ноткой пикантности, живое общение и атмосфера, где каждый трюк воспринимается острее.

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