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Ваня Бобровников

Караоке-бар «VOLNA», Томская улица, 5

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Завершение:

от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Один из самых смешных и ярких комиков Сибири - Ваня Бобровников. Ваня принимал участник в таких проектах, Roast Battle Labelcom, StandUp на ТНТ, шоу "Токсики", Comedy Баттл на ТНТ и во многих других ТВ и ютуб-проектах. Более подробную информацию стоит уточнять у организатора — t.me/standup_kemerovo

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