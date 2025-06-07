Возраст 18+
Стендап
Про событие
Один из самых смешных и ярких комиков Сибири - Ваня Бобровников. Ваня принимал участник в таких проектах, Roast Battle Labelcom, StandUp на ТНТ, шоу "Токсики", Comedy Баттл на ТНТ и во многих других ТВ и ютуб-проектах. Более подробную информацию стоит уточнять у организатора — t.me/standup_kemerovo
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи