Один из самых смешных и ярких комиков Сибири - Ваня Бобровников. Ваня принимал участник в таких проектах, Roast Battle Labelcom, StandUp на ТНТ, шоу "Токсики", Comedy Баттл на ТНТ и во многих других ТВ и ютуб-проектах. Более подробную информацию стоит уточнять у организатора — t.me/standup_kemerovo