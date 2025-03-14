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Валерия Яковлева. Сольный стендап концерт

Волна, ул. Томская, 5

Начало:

Завершение:

от 2150₽ до 2950₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Одна из самых смешных и талантливых комикесс современности в жанре рожавшие плюс, участница шоу «Женский стендап на ТНТ», актриса, блогер с многомиллионными просмотрами выступит сольно в популярном заведении города. Острее, чем реальность, смешнее, чем жизнь. Валерия Яковлева представит новый концерт, где шутки — это больше, чем юмор. Это способ расслабиться, поржать и немного обойти стороной кризисы всего сущего! После концерта устроим фотосессию с гостями.

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