Одна из самых смешных и талантливых комикесс современности в жанре рожавшие плюс, участница шоу «Женский стендап на ТНТ», актриса, блогер с многомиллионными просмотрами выступит сольно в популярном заведении города. Острее, чем реальность, смешнее, чем жизнь. Валерия Яковлева представит новый концерт, где шутки — это больше, чем юмор. Это способ расслабиться, поржать и немного обойти стороной кризисы всего сущего! После концерта устроим фотосессию с гостями.