Возраст 18+
Стендап
Про событие
Вадим - резидент Standup на ТНТ, а также финалист Открытого микрофона и Comedy Баттла на ТНТ. Он побывал почти во всех медийных телевизионных и интернет-проектах, среди которых всевозможные прожарки, Roast баттлы, шоу Токсики, Разгоны. Комик черпает свой юмор из наблюдений, которые мы не замечаем в бытовой жизни, и делает это смешно и близко каждому. Вход со стороны гастрономического квартала. Более подробную информацию уточняй у организатора - t.me/standup_kemerovo
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи