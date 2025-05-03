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[отменено] Вадим Постильный

Книжный клуб «Наследие», Октябрьский проспект, 28

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от 1000₽ до 1300₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Вадим - резидент Standup на ТНТ, а также финалист Открытого микрофона и Comedy Баттла на ТНТ. Он побывал почти во всех медийных телевизионных и интернет-проектах, среди которых всевозможные прожарки, Roast баттлы, шоу Токсики, Разгоны. Комик черпает свой юмор из наблюдений, которые мы не замечаем в бытовой жизни, и делает это смешно и близко каждому. Вход со стороны гастрономического квартала. Более подробную информацию уточняй у организатора - t.me/standup_kemerovo

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