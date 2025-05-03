Вадим - резидент Standup на ТНТ, а также финалист Открытого микрофона и Comedy Баттла на ТНТ. Он побывал почти во всех медийных телевизионных и интернет-проектах, среди которых всевозможные прожарки, Roast баттлы, шоу Токсики, Разгоны. Комик черпает свой юмор из наблюдений, которые мы не замечаем в бытовой жизни, и делает это смешно и близко каждому. Вход со стороны гастрономического квартала. Более подробную информацию уточняй у организатора - t.me/standup_kemerovo