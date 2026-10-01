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Три часа для себя

Психологическая студия Веры Солдатовой, ул. Весенняя, 14

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Свеча, чай и хорошая компания.

Первый мастер-класс из серии «В хорошей компании». Вместе с гостем студии, Наталией Артеменко, основателем студии «Three Sisters», сделаешь уютную интерьерную свечу в спиле из соевого воска и эфирных масел, и заберёшь её домой.

Когда делаешь что-то руками, в голове останавливается водоворот мыслей и на поверхность выходит то, что обычно некогда замечать.

Если захочется поговорить и проговорить то, что накопилось, этому тоже будет место. Без оценок и советов.

На встрече будет психолог — поможет замедлиться и просто выдохнуть.

Все материалы включены в стоимость.

Количество мест ограничено.

Для записи пиши в тг @VeraSoldatova

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