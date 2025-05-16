Готов к драйву и камерному звуку? Тебя ждут: - Авторские коктейли и настойки - Хорошая музыка — от расслабленного вечера до зажигательных ритмов - Вкусные закуски, чтобы было ещё веселее 16.05 вокал Дарья Терехина/dj aliceshelk 17.05 вокал Иван Кулешов/dj romanov 22:00 - Вокал с атмосферными каверами и любимыми хитами 23:00 - Диджей-сет с энергичными битами и танцами Бронирование мест обязательно.