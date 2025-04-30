Начинай май с ярких впечатлений! Скоро майские праздники, и это отличный повод провести время в крутой компании с вкусными напитками и классной атмосферой. Тебя ждут: - Авторские коктейли и настойки - Хорошая музыка — от расслабленного вечера до зажигательных ритмов - Вкусные закуски, чтобы было ещё веселее 30.04 в 22:00 - DJ MARIO 1.05 в 22:00 - DJ ROMANOV 2.05 в 22:00 - Дарья Форотовская/в 23:30 - DJ ALICESHELK 3.05 в 22:00 - Юлия Палкина/в 23:30 - DJ VAVILLA Бронирование мест обязательно.