Кавер рок-бэнд с убойнейшим женским вокалом и мощными гитарными риффами предлагает свежий взгляд на популярные хиты. Ребята превращают попсу в рок! Бунт против шаблонных аранжировок — только живой звук и чистый драйв. Вход свободный. Бронь столов по телефону