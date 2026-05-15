Возраст 18+
Концерты
Про событие
Кавер рок-бэнд с убойнейшим женским вокалом и мощными гитарными риффами предлагает свежий взгляд на популярные хиты. Ребята превращают попсу в рок! Бунт против шаблонных аранжировок — только живой звук и чистый драйв. Вход свободный. Бронь столов по телефону
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи