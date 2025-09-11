Тлек Адилбай — комик с восьмилетним стажем. Родился в Казахстане, начинал в Томске, сейчас — резидент «Стендап Сибирь» в Красноярске. За восемь лет на сцене Тлек успел сменить четыре города. Поэтому на концерте тебя ждут истории о том, как снова и снова начинать всё с нуля. Он расскажет про родителей, бесконечные переезды, традиции и взросление. А ещё о жизни между двумя странами, одна из которых постоянно пытается его выгнать. За все эти годы он устал, и теперь хочет рассказать тебе об этом смешно.