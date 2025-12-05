The Old Elephants Road — смесь панка, рока, инди и альтернативы: заводные ритмы и дикий угар. Сибирские слоны The Old Elephants Road постоянно экспериментируют без пощады — классический рок, психоделические вкрапления и современный саунд сливаются в агрессивно стильный звук. Смело, громко, по-сибирски.