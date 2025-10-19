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The Maugleez

Reload Bar, улица Дзержинского, 13А

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 1200₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

The Maugleez — дерзкие романтики городских джунглей вне границ жанров. Спустя шесть лет фронтмен группы Сергей Бабарицкий вернётся в столицу Кузбасса, чтобы представить сольный акустический концерт. В программе — любимые хиты в камерном исполнении, только чистый звук и искренняя музыка.

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