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Про событие
The Maugleez — дерзкие романтики городских джунглей вне границ жанров. Спустя шесть лет фронтмен группы Сергей Бабарицкий вернётся в столицу Кузбасса, чтобы представить сольный акустический концерт. В программе — любимые хиты в камерном исполнении, только чистый звук и искренняя музыка.
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