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The Hatters

СРК «Арена», ул. Гагарина, 124

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от 2700₽ до 5000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

За свою десятилетнюю историю питерские музыканты прошли все этапы становления отечественной рок-звезды — от квартирников до стадионных шоу. Профессиональная в плане реализации творческих идей группа может похвастаться моментально узнаваемым саундом, благодаря которому у слушателей зашкаливает уровень адреналина в крови. Концерты The Hatters — повод потанцевать и проникнуться праздничным настроением. Юбилейное торжество не обойдётся без любимых хитов, обязательных танцев до изнеможения и приятных неожиданностей от музыкантов.

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