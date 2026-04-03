За свою десятилетнюю историю питерские музыканты прошли все этапы становления отечественной рок-звезды — от квартирников до стадионных шоу. Профессиональная в плане реализации творческих идей группа может похвастаться моментально узнаваемым саундом, благодаря которому у слушателей зашкаливает уровень адреналина в крови. Концерты The Hatters — повод потанцевать и проникнуться праздничным настроением. Юбилейное торжество не обойдётся без любимых хитов, обязательных танцев до изнеможения и приятных неожиданностей от музыкантов.